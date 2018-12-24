أساقفة إيطاليون: “الحيوان أكثر قيمة من الإنسان” حسب المرسوم الأمني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – انتقد أساقفة إيطاليون المرسوم الأمني الجديد الذي بدأ العمل به في بلادهم اعتبارا من الشهر الجاري قائلين، إن بموجبه “أصبح الحيوان يفوق الإنسان قيمة”.

وأضاف أساقفة صقلية (جنوب)، أن هذا المرسوم يضع “في حالة انعدام أمني خطيرة على الطريق، وبدون رحمة، كثيراً من أبنائنا، إخوتنا في الإيمان المسيحي، بدءا بالأضعف، كالنساء والأطفال”.

ووجه الأساقفة الصقليون أصبع الاتهام إلى التدبير، الذي “يحتوي على معايير تقييدية شديدة لحقوق المهاجرين”. وأردفوا “إن قلوبنا تعتصرها الآلام والآهات، وكذلك العقل أيضا، لا يدرك كيف أن حيواناً ما يمكنه في وقتنا هذا أن يكون محميا، أكثر من أخ يمكن للمؤمن أن يرى فيه زيارة لله نفسه”.

كما رأى الأساقفة، أن هناك مشاكل “معقدة يتم تبسيطها لتخلق صراعات وأجواء عاطفية لا تبني التلاحم، وتمنع المعقولية التي تجعلنا نفهم كيف أن من المستحيل وقف الهجرة”، وكذلك “إمكانية وفائدة الإندماج، حتى بالنسبة لاقتصاد ومستقبل البلاد”.