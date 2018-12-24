كاريتاس إندونيسيا: حاضرون في مناطق التسونامي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أطلق فرع منظمة كاريتاس في إندونيسيا نداء “لجميع الرجال والنساء ذوي النية الحسنة في إيطاليا، لمساعدتنا مرة أخرى في لحظة الإحباط والخوف هذه”، ولكي “يحمل عيد الميلاد الأمل للسكان المتضررين”.

وطلب المدير المؤقت لفرع كاريتاس إندونيسيا، الأب إغناطيوس سواسونو مساعدة للسكان الإندونيسيين الذين ضربهم تسونامي، قائلا “إن العديد من المتطوعين يعملون في منطقة حدوث التسونامي، حيث أن المستشفى الكاثوليكي في سيليغون سيرانغ بقي اليوم مفتوحاً لجميع الأشخاص الذين يقصدونه طلبا للمساعدة”.

من جانبه، قال رئيس كاريتاس اندونيسيا يوهانس باسكورو، إن “فرع كاريتاس تانجونغ كارانغ في سومطرة ينشط لتوزيع المواد الغذائية على الناجين”، وأنه “بفضل المتطوعين، يتم توزيع 700 حصة حاليا”، حيث أن “هناك 500 مستشفى في مدينة لامبونغ وضواحيها، و200 في حي كالياندا”، مبينا أنه “سيتم يوم عيد الميلاد، توزيع ألف حصة طعام أخرى”.

وخلص باسكورو الى القول “إننا نقوم بإعداد فريق دعم من كاريتاس أندونيسيا، وننسق إرسال متطوعين من مناطق أخرى”.

هذا وتواصل منظمة كاريتاس إيطاليا متابعة تطور حالة الطوارئ بالتنسيق مع كاريتاس اندونيسيا، التي تعمل معها بشكل مباشر منذ أكثر من 15 عاما في دعم العديد من حالات الطوارئ الطبيعية التي تصيب البلاد كل عام (الفيضانات، زلازل وحرائق)، وكذلك في العديد من المشاريع التنموية لتعزيز مرونة المجتمعات المحلية.