صحيفة بلجيكية: على أوروبا التحرك لوحدها في مواجهة المخاطر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت صحيفة لوسوار البلجيكية الناطقة بالفرنسية، أن استقالة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، ستحرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من آخر العقلاء في إدارته وتتركه معزولاً عن محيطه أكثر من أي وقت مضى.

وناقشت الصحيفة في تحليل اليوم، الاثنين تداعيات قرار ترامب الانسحاب من سورية، والذي أدى إلى استقالة ماتيس، مشيرة إلى أن ترامب سيكون خلال الفترة القادمة أكثر قناعة بأنه على حق، خاصة مع غياب القوى العاقلة في إدارته والتي طالما حاولت لجم نزعاته، وذكرت أن “الرئيس بات يشكل خطراً حقيقياً على أمن بلاده ومواطنيه”، على حد قولها.

وألمحت الصحيفة إلى أن السيناريوهات التي كانت غير ممكنة بالأمس، قد باتت واقعاً في الوقت الراهن مع وجود السيد ترامب في البيت الأبيض، ما يعني ضرورة طرح أسئلة مشروعة وضرورية على المستوى الدولي، ليس أقلها تلك المتعلقة بديمومة عضوية الولايات المتحدة الأمريكية في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ورأت الصحيفة أن قرارات الرئيس الأمريكي تنعكس مباشرة على الأوروبيين الذي لم يعتادوا خلال عقود لا على التصرف لوحدهم ولا على التحرك بشكل انفعالي تحت ضغط الأزمات.

واعتبرت لوسوار أن الأزمات الداخلية التي تعصف بأوروبا يجب ألا تمنع قادتها من البدء بالتحضير لمرحلة يجد الاتحاد الأوروبي نفسه فيها وحيداً تماماً، بدون دعم أمريكي، لمواجهة التحديات الجيوسياسية التي تحيط به.