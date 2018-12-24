عريقات لمناسبة أعياد الميلاد: عدم التحول الى حرب دينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بيت لحم – دعا امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات “إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والولايات المتحدة بعدم تحويل النضال لإنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي إلى حرب دينية”.

وقال في رسالة لمناسبة أعياد الميلاد ارسل نسخة منها لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، الاثنين، “من مغارة متواضعة في مدينة بيت لحم، بعث عيسى عليه السلام للإنسانية جمعاء رسالة الحب والعدالة والسلام. ولا يزال شعبنا يحمل هذه الرسالة بكل عزّ وفخر بكون فلسطين هي مهد الديانة المسيحية، ولا يزال يصلي من أجل نيل حقوقه الوطنية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي العسكري عن أرضه، وإعادة توحيد مدينتي القدس وبيت لحم، وعودة شعبنا الحر إلى مواقعه المقدسة، ولا يزال يصلي من أجل فلسطين حرة أبية”.

وأضاف “إن استخدام الدين من قبل الجماعات المتطرفة لتبرير جرائم الفصل العنصري في إسرائيل باعتبارها قوة إلهية، يُظهر ضلالية الاحتلال وظلامه، فلا قدسية في الاستعمار و(الأبارتايد)، وإنه لمن الخسة أن يستخدم المسؤولون الأمريكيون هذا المنطق لتحدي قواعد القانون الدولي من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل”.

وتابع عريقات “إننا في هذه المناسبة التي نحتفل فيها بعيد الميلاد المجيد، نتذكر تضحيات نسائنا وأطفالنا ورجالنا في طريقنا نحو الحرية، ومن قطاع غزة الحبيب إلى مخيم ضبية في بيروت، أوجه تحية إكبار لأبناء شعبنا في المنافي ومخيمات اللجوء ولكل فلسطيني صامد على أرضه. وأحيي جميع أبناء شعبي الذين تواصل إسرائيل منعهم من دخول وطنهم”.

وأردف “نقول لهم إننا لن نفقد الأمل، وسنكرر كلمات وثيقة (كايروس) التي دعا فيها المسيحييون الفلسطينيون مسيحيي العالم للوقوف إلى جانب حرية الشعب الفلسطيني”، فـ”الأمل هو القدرة على رؤية الله في خضم الصعاب، إنه يشجعنا على تغيير الواقع الذي نجد أنفسنا فيه. الأمل يعني عدم الاستسلام لقوى الشر، بل الوقوف في وجهها”.

واختتم عريقات بالقول “نيابة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أتمنى لكم عيد ميلاد مجيد وسنة جديدة سعيدة”.