مسؤول فاتيكاني: استقبال المهاجرين شعار عيد الميلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال مسؤول فاتيكاني إن “المحبة المجانية والترحيب بالآخر يجسدان السر المسيحي لعيد الميلاد”.

وفي رسالة تهنئته بعيد ميلاد سعيد لسكان روما، التي نشرتها له صحيفة (ميسّاجّيرو) الاثنين، كتب ممثل البابا فرنسيس في أبرشية روما، الكاردينال أنجيلو دي دوناتيس، “ظرف الزمان الذي يفضله الله اليوم، هو ذلك الذي يدل على أن الرب يعيش ويعمل في الحاضر، ليس مثلنا الذين نعيش اللحظة الحاضرة بالكاد، أو غالبًا ما نركز كثيرا على المستقبل”.

وحض ممثل البابا على “أن لا نترك اليوم مكاناً في قلوبنا للحزن والحنين والأسى”، وهي “المشاعر المتناقضة التي تظهر في هذه الأيام، وتجازف بمحو فرحة عيد الميلاد”. وتساءل “ما الذي يمكن أن يُفرحنا في هذه الأوقات؟ فلم تنته المعاناة والشر والظلم والضيق”.

وخلص الكاردينال دي دوناتيس الى القول “إن الأمر لا يتعلق بإغماض أعيننا أمام الواقع، بل إلقاء نظرة جديدة عليه، نظرة الإيمان الذي يفتح الباب أمام الأمل ويغذي أعمال خير ملموسة”.