سالفيني: رجال كنيسة كثيرون يطلبون مني السير قدماً على الصعيد الأمني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إن “العديد من رجال الكنيسة ونساءها، يتصلون بي لتهنئتي بالأعياد ويطلبون مني المضي قدماً على طريق الخطة الأمنية”.

وفي حديثه عن المرسوم الأمني وموضوع المهاجرين، على هامش زيارة مستشفى في ميلانو الاثنين، خاطب وزير الداخلية بالنسبة الكهنة الذين انتقدوه، قائلا “سأرسل لكم نصًا من المرسوم الأمني، الذي يضمن المزيد من الحقوق للاجئين الحقيقيين”، بينما “سأكون جادًا وصارمًا مع اللاجئين الوهميين”.

وخلص زعيم حزب الرابطة إلى القول “بالحديث عن الكهنة، عليّ القول إنه يملأني بالفرح أن العديد من رجال ونساء الكنيسة يتصلون بي مهنئين بعيد الميلاد، ويطلبون مني السير قدما”، على الصعيد الأمني “وإن كانت هناك أقلية لم تفهم (الخطة الأمنية) فسأساعدهم على فهمها”.