أسقف إيطالي: تنقية الألفاظ ورعاية المرفوضين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – دعا أسقف إيطالي الى “تنقية الألفاظ ورعاية المرفوضين” في أيام الأعياد.

وفي رسالته بمناسبة عيد الميلاد، قال رئيس أساقفة ماتزارا ديل فالو (صقلية)، المونسنيور دومينيكو موغافيرو، إن “المسيح يطلب منا أن يكون عيد الميلاد بالنسبة لنا مثل عيد ميلاده، لنجعل الآخرين أغنياء من خلال فقرنا”، وهذا “يمكن أن يحدث بطرق عديدة: رؤية المسيح في جميع الوجوه، تطهير ألفاظنا، مساعدة مختلف أشكال الفقراء، مرافقة من هم لوحدهم ورعاية الذين يُرفضون”.

وأشار المونسينيور موغافيرو الى أنه “بذلك، سيولد طفل بيت لحم مرة أخرى، دون أن يضطر إلى إغماض تلك العيون الجميلة أمام تراجيديا قاتمة” في إشارة الى مآسي عالم اليوم، “وسيكون عيد الميلاد في أبهى حلّة، بدون تنميقات زائفة”.