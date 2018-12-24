أوروبا تدعو الحكومة السودانية لضبط النفس أمام الحركة الاحتجاجية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ناشد الاتحاد الأوروبي الحكومة السودانية إظهار ضبط النفس والعمل بموجب القانون في إطار التعامل مع حركة الاحتجاجات الشعبية ضد الوضع الاقتصادي السائد في البلاد.

وعبر الاتحاد، في بيان صدر عن المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، اليوم عن قلقه من الأنباء الواردة عن تزايد أعداد الضحايا في مناطق مختلفة من السودان، “نتوقع من الحكومة أن تحترم حق الناس في التعبير عن مخاوفهم والاستجابة للشكاوى”، حسب نص البيان.

كما يجب على جميع أجهزة الأمن السودانية، حسب البيان الأوروبي، تنفيذ القانون والتصرف تحت سيطرة الحكومة بما يتفق مع التزامات السودان الدستورية والدولية.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتابع تطورات الوضع وسيستمر في إثارة الأمر على المستويين الأوروبي والدولي.

وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أكدوا قبل أشهر على استعدادهم التعامل مع حكومة الخرطوم شرط قيامها بتنفيذ إصلاحات داخل البلاد واحترام حقوق الانسان والحريات، خاصة فيما بحقوق النساء.

ويتعامل الاتحاد الأوروبي مع حكومة الخرطوم في أطر متعددة، خاصة فيما يتعلق بموضوع محاربة الهجرة غير الشرعية القادمة من أفريقيا.

ولا تزال عدة مدن ومناطق سودانية تشهد احتجاجات واسعة ضد غلاء المعيشة وندرة المواد الغذائية.