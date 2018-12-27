زلزال صقلية: نائبا رئيس الوزراء يزوران المناطق المصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – من المنتظر أن يزور نائبا رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو اليوم الخميس، الاماكن التي ضربها زلزال كاتانيا (صقلية) فجر أمس، والذي تسبب بانهيارات للمباني واصابة أشخاص عديدين بجروح ليست بليغة.

ووفقا لمصادر إعلامية، فإن من المتوقع أن يصل نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والتنمية الاقتصادية لويجي دي مايو خلال الصباح، بينما من المقرر أن يصل زعيم حزب الرابطة الى كاتانيا في فترة ما بعد الظهر.

وحسب المصادر ذاتها فستكون هناك في فترة ما بعد الظهر أيضا، إجتماع قمة في مقر محافظة كاتانيا لتقييم الوضع. كما سيجمع رئيس اقليم صقلية، نيللو موزوميتشي بالمجلس العسكري في كاتانيا لإعلان حالة الطواري الخاصة بالكوارث الطبيعية.

وقد كانت الليلة الماضية هي الأولى للنازحين الذين يناهز عددهم الـ600 شخص في منطقة كاتانيا، الذين تضررت منازلهم جراء زلزال الثلاثاء، كما فضّل مائة شخص آخر النوم في سياراتهم قرب منازلهم، خوفًا من هزات أخرى.

إلا أن الليلة كانت هادئة نسبيًا، فقد تم تسجيل هزات عديدة لكن جميعها منخفضة القوة. في غضون ذلك ، يستمر خروج سيل الحمم من بركان إتنا ومن قمة سترومبولي بالتحديد.