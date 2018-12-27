بروكسل: حكم يجبر الدولة البلجيكية على إعادة أطفال من سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قرر قاضي الأمور المستعجلة في بروكسل إلزام الدولة البلجيكية بالبدء باتخاذ إجراءات من أجل إعادة ستة أطفال من مواطنيها يتواجدون حالياً في سورية.

ويتعلق الأمر هنا بأطفال ولدوا لأباء من حملة الجنسية البلجيكية كانوا قد قتلوا في سورية بعد أن قاتلوا على أراضيها خلال السنوات الماضية إلى جانب مجموعات إرهابية، وبشكل خاص تنظيم (داعش).

ويأتي القرار للرد على قضية رفعها محامي مواطنتين بلجيكيتين تتواجدان حالياً في سورية مع أطفالهما وترغبان “بإرغام” الدولة البلجيكية على إعادة الأطفال إلى البلاد.

ولا تتوفر معلومات دقيقة حول عدد الأطفال المولودين لآباء بلجيكيين في سورية والعراق، إذ تقدر مصادر أمنية عددهم بـ162 طفلاً، فيما تتحدث أخرى عن 115 فقط، معظمهم دون سن السادسة.

وكان العديد من المسؤولين في البلاد قد وصفوا بـ”الصعب” إعادة الأطفال، وحسب تصريحات سابقة للعديد من المسؤولين “سيكون الأمر معقداً بسبب عدم وجود قنوات دبلوماسية خاصة مع سورية، كما يتعين التأكد من نسب وجنسيات هؤلاء الأطفال”.

وتحذر منظمات غير حكومية من مغبة اهمال مصير هؤلاء الأطفال، الذين سيشكلون جيلاً جديداً من ” الكتائب الإرهابية”، في حال تم تركهم في مناطق خطرة.

وكانت مواطنة بلجيكية قد نجحت في استعادة ابنتها من سورية بالتعاون مع منظمات غير حكومية.