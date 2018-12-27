رئيس اقليم صقلية: نتمنى عودة النازحين قريباً الى بيوتهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعرب رئيس مقاطعة صقلية (جنوب)، نيللو موزوميتشي عن الأمل بعودة النازحين سريعاً الى بيوتهم.

وكان ثوران بركان إيتنا قد أدى الى حدوث زلزال بقوة 4.8 ضرب مدينة كاتانيا فجر أمس، والذي تسبب بانهيارات للمباني واصابة أشخاص عديدين بجروح ليست بليغة.

وبهذا الصدد، وفي ختام اجتماع بالمقر الإقليمي لقوات الدفاع المدني في كاتانيا الخميس، مع رؤساء البلديات الأكثر تضررا من جرّاء الزلزال، أضاف رئيس الإقليم أن “علينا تجنب التصرف بدافع العاطفة، فنحن سنرتكب خطأ فادحا إن أقدمنا على ذلك”، لكن “أنا أشعر بالدهشة عندما يفاجأ المرء بالنشاط الزلزالي”.

وأردف “صقلية هي أكثر مناطق إيطاليا عرضة للزلازل”، وهي “في الوقت نفسه، الأقل استعداداً من وجهة نظر البنية التحتية”، فـ”80٪ من مدارسنا لا ترقى إلى مستوى المعايير، وكذلك العديد من المباني الاستراتيجية”.

وتابع المسؤول الإقليمي “اعتدنا التعايش مع الهزات الأرضية وكذلك مع الأضرار التي تلحقها بالمباني، ونحن نحاول أن نفهم كيف ينشأ النشاط الزلزالي، ونتساءل كذلك عما إذا كان بحوزة البلديات خطة دفاع مدني”. وتابع “لقد تم إعداد كل شيء للتمكن مواجهة حالة الطوارئ وإدارتها بأفضل شكل”.

أما بشأن النازحين، فقد أعرب رئيس المقاطعة عن “الأمل بأن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم عاجلاً لأنهم لا يستطيعون العيش في مبنى أو فندق إن لم يكن ذلك لبضعة أيام”، منوها بأن “علينا بدلاً من ذلك مراقبة البنى التحتية، وتلك الحساسة بشكل خاص، كالمستشفيات والمدارس”. واختتم بالقول “هذه هي القضايا الحقيقية التي يجب أن تشغل تفكير الجميع”.