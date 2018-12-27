المركزي الأوروبي: ابتعاد إيطاليا عن ميثاق الاستقرار أمر مقلق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدى المصرف المركزي الأوروبي قلقاً خاصاً من ناحية انحراف إيطاليا كثيراً عن ميثاق الاستقرار.

وكتب المركزي الأوروبي في نشرته الشهرية التي صدرت الخميس، “إن من المقلق جداً، حالة الانحراف الكبير عن الالتزامات التي قُطعت إزاء ميثاق الاستقرار والنمو التي نراها في إيطاليا”، وهي “بلد تتسع فيه العلاقة بين الدين العام والناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ”، وهذا “الأمر مثير للقلق بشكل خاص”.

وأشارت نشرة المصرف الأوروبي إلى “ضرورة استمرار جهود إعادة تنظيم المالية العامة مع الاحترام الكامل لبنود الميثاق”، وعلى وجه الخصوص “في حالة البلدان ذات مستويات الديون المرتفعة”، إذ “لا بد من بذل المزيد من الجهود التعزيزية لدفع الديون تجاه هبوط قوي”، حيث أن “الدين المرتفع يجعل هذه الدول هشة أمام مراحل التراجع الاقتصادي أو عدم استقرار الأسواق المالية في المستقبل”.