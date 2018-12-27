سياسي إيطالي معارض: سياسات هجرة فاشلة لتيار اليمين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا – وصف سياسي إيطالي معارض بـ”الفاشلة”، سياسات الهجرة التي يتبعها تيار اليمين القومي الشعبوي.

وكتب رئيس إقليم توسكانا (وسط) إنريكو روسّي، على صفحته في (فيسبوك)، الخميس، إن “كل أعداء المجتمع المنفتح على غرار ترامب، أوربان، نتنياهو، أو أتباع اليمينيين الذين ينادون بكراهية الأجانب، يريدون بناء جدران تزداد علواً لإغلاق الحدود، أو يختارون بشكل مهين، ترك المهاجرين بأيدي جماعات إجرامية شرسة، وسط البحر أو في الصحارى”.

وتابع روسّي “إن هذه الجدران تخلق معاناة، عائلات منفصلة وتعرض حياة الناس للخطر”، لكن “يمكن تسلقها، الإلتفاف من حولها، أو تجاوزها عن طريق حفر أنفاق تحت أرضية”، أو “يتم إسقاطها فوق كل شيء، كما حدث لجدار برلين عام 1989 وهو أكبر عار للشيوعية التوتاليتارية”، مبينا أن “هذا سيحدث أيضا لجدران الحكام المستبدين الجدد، سياسات القوميين اليمينيين فاشلة ببساطة”، فضلا عن أنها “مخالفة لمبادئ الإنسانية والحس السليم”.

ووفقا للمسؤول المحلي، فإن “حماية حقوق الإنسان للاجئين، تنظيم الهجرة بجعلها شيئا إيجابيا، من خلال منح تصاريح دخول من بلدان المنشأ، أمر مرجوّ وممكن”، واختتم بالقول إن “هذه ما يجب أن تكون سياسة اليسار حول هذه القضايا، في أوروبا وفي ايطاليا”.