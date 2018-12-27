دي مايو: إعلان حالة الطوارئ بصقلية غدًا وتخصيص الموارد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كاتانيا – قال نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالي لويجي دي مايو إنه “ستعلن غدا حالة الطوارئ”، في كاتانيا “وسيتم تخصيص الموارد لدعم رؤساء البلديات والسلطات المحلية لمساعدة العائلات”، إثر الزلزال الذي ضرب المنطقة أمس الأول.

وكان ثوران بركان إيتنا (صقلية) قد أدى الى حدوث زلزال بقوة 4.8 ضرب مدينة كاتانيا فجر أمس، والذي تسبب بانهيارات للمباني واصابة أشخاص عديدين بجروح ليست بليغة.

ولدى وصوله الخميس الى بلدة فليري المحاذية للبركان، ومن بين المناطق الأكثر تضررا من جرّاء الزلزال، أعرب دي مايو عن “الشكر للدفاع المدني والسلطات المحلية للعمل المنجز، سنعزز نظام المراقبة ضد عمليات السرقة من أجل طمأنة كل من نام في سيارته ليلة أمس وليس في الفندق”.

وذكر الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم أن “جميع المسوحات للمباني المتضررة جارية، وقد تم بالفعل استصدار 1600 طلب لعمليات فحص نقوم بتنفيذها بفضل العمل المشترك مع السلطات والمؤسسات المعنية”، كما “تم تخصيص أموال لإجراء تعديلات لمقاومة الزلازل”. واختتم متعهدا بـ”تقديم أقصى مساهمة لجعل العائلات تعود إلى حياتها الطبيعية”.