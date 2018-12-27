إيطاليا: إنفاق 2.4 مليار يورو على موائد عيد الميلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – كشفت إحصائية أن الإيطاليين أنفقوا ما يقرب الـ2.4 مليار يورو على موائد الطعام والمشروبات التي استهلكت بين عشاء ليلة عيد الميلاد وغداء العيد، وحيث أمضى 91٪ من الإيطاليين المناسبتين في منازلهم مع الأقارب أو الأصدقاء.

وأظهرت المعطيات التي نشرها إتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديرتي) الخميس، “انخفاضاً في الإنفاق بنسبة 4٪ مقارنة بالعام الماضي”، مشيرة على أية حال الى “عودة للموائد الكبيرة مع ​​8 أشخاص في المتوسط للمشاركة بأهم وجبة في السنة”.

وأثبتت المعطيات أن “النبيذ الفوار لا غنى عنه بالنسبة لما يقرب الـ87٪، على حد السواء مع الفاكهة الموسمية المحلية”، بينما “حظيت كعكة الميلاد التقليدية بنسبة 73٪ من تفضيلات المستهلكين”، والتي “قدِّمت في كثير من الأحيان إلى جانب حلويات محلية تحضَّر منزليا”.