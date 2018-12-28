رئيس الوزراء الايطالي: لا نخضع لمراقبة خاصة من الاتحاد الاوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي اليوم الجمعة خضوع حكومته لمراقبة خاصة من جانب الاتحاد الاوروبي وذلك بعد توصل روما وبروكسل إلى إتفاق يقضي بتقليص العجز المستهدف في موازنة العام المقبل الايطالية إلى 2.04%، بدلا من 2.4% من الناتج المحلي الاجمالي.

وقال كونتي، في إجابة على سؤال بهذا الصدد خلال المؤتمر الصحفي التقليدي الذي يعقد في نهاية العام، إنه “من غير المناسب على الإطلاق أن نقول أن الحكومة تخضع لمراقبة خاصة من طرف الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف رئيس الحكومة موضحاً “كان من المحتمل أن تصبح إيطاليا مصدرا للقلق من جانب المفوضية إذا ما دخلنا في إجراءات انتهاك معايير الاستقرار المالي الاوروبية التي تجنبناها”.