بلجيكا: تعهد برفع الانفاق العسكري الي 2% من الناتج المحلي بحلول 2040

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أقر مجلس الوزراء البلجيكي التقرير السنوي الخاص بالاستثمارات والمشاريع العسكرية، والذي يستعرض الجهود والخطط الموضوعة من قبل الحكومة لرفع معدلات قيمة هذا النوع من الأنشطة لتصل إلى 2% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040.

وسيتم تسليم هذا التقرير قبل نهاية العام الحالي إلى حلف شمال الأطلسي تنفيذاً لتعهدات دول الحلف، ومن بينها بلجيكا، بتقديم تقرير سنوي تفصيلي يستعرض جهودها الرامية لرفع مستوى استثماراتها الدفاعية لتصل إلى 2% من الناتج الإجمالي المحلي.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن مصدر حكومي قوله بأن التقرير الحالي لا يتضمن أهدافاً طموحة في مجال الاستثمار العسكري والدفاعي البلجيكي، حيث “يعود الأمر إلى أن الحكومة الحالية ليست إلا حكومة تصريف أعمال ولا تمتلك كامل الصلاحيات القانونية”، وفق كلامه.

ويشير التقرير إلى أن بلجيكا، عندما كانت حكومتها كاملة الصلاحية، قد نجحت في بلورة العديد من مشاريع الاستثمارات العسكرية، من بينها ابرام عقد مع الولايات المتحدة الأمريكية لشراء 34 طائرة حربية من طراز إف 35، وكذلك شراء 382 عربة مصفحة وناقلة جند و60 مركبة من فرنسا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد دأب على مطالبة باقي دول حلف شمال الأطلسي بزيادة مساهمتها في الاستثمارات العسكرية، لتخفيف العبء عن بلاده التي تتحمل، برأيه، الجزء الأكبر من مسؤولية الدفاع عن الحلفاء.

وقد لوح ترامب أكثر من مرة، منذ توليه مهامه الرئاسية، بإمكانية انسحاب بلاده من الحلف ما لم يتم الاستجابة لطلباتها.