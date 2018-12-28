رئيس وزراء إيطاليا: يتعين كشف الحقيقة بشأن خاشقي مهما كانت التكلفة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي اليوم الجمعة أنه يتعين كشف الحقيقة بشأن ملابسات مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقي في قنصلية بلاده بمدينة إستانبول التركية أوائل شهر تشرين الاول/أكتوبر الماضي، “مهما كانت التكلفة”.

وأعلن كونتي، في معرض إجابته على سؤال بهذا الصدد خلال مؤتمر نهاية العام الصحفي التقليدي، أنه إلتقى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين الاخيرة في الارجنتين، حيث “كان هناك إجتماعاً ثنائياً، وإلتقيته للمطالبة بشكل صريح نيابة عن الشركاء الأوروبيين الآخرين بتحقيقات كاملة من قبل السلطات المحلية المختصة ووفقاً للمعايير الدولية”.

وأضاف رئيس الحكومة الايطالية، الذي كشف عن عرض بلاده لخبير إيطالي لمساعدة السلطات السعودية في هذه القضية، “هذا هو جزء من مسألة تقييم الحكومة الايطالية” ضمن النقاش الداخلي الراهن مع وزيري الخارجية والدفاع حول حظر بيع السلاح إلى المملكة من عدمه، وقال إن حكومته “ستتصرف بناء على السلوكيات” خلال مسار التحقيقات في القضية.