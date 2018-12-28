قوات النظام تستلم مواقع قوات كردية حول منبج شمال سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الجيش السوري اليوم (الجمعة) عن دخول وحداته إلى منطقة منبج الواقعة تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية شمال سورية، تلبية لدعوة هذه الوحدات إلى النظام للانتشار في المنطقة لـ”حمايتها من التهديدات التركية”.

وأكدت القيادة العامة للجيش في بيان أنه “انطلاقاً من الالتزام الكامل للجيش بتحمل مسؤولياته الوطنية في فرض سيادة الدولة على كل شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية، واستجابة لنداء الأهالي في منطقة منبج، تُعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن دخول وحدات من الجيش إلى منبج ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها”.

وكانت وحدات حماية الشعب الكردية قد وجّهت اليوم دعوة لقوات النظام السوري لاستلام منطقة منبج بعد أن انسحبت منها هذه الوحدات، وقالت في بيان لها “في ظل التهديدات المستمرة من الدولة التركية لاجتياح مناطق شمال سورية وتدمير المنطقة وتهجير أهلها المسالمين مثلما حصل في جرابلس واعزاز وباب وعفرين، فإننا في وحدات حماية الشعب نُعلن بأننا بعد أن انسحبنا من منطقة منبج، تفرغنا للحرب ضد داعش والمجموعات الإرهابية الأخرى في شرق الفرات ومناطق أخرى، لهذا ندعو الدولة السورية التي ننتمي إليها أرضاً وشعباً وحدوداً إلى إرسال قواتها المسلحة لاستلام هذه النقاط وحماية منطقة منبج أمام التهديدات التركية”.

ونشرت مواقع موالية للنظام صوراً لأرتال عسكرية وميليشيات تستعد للتحرك نحو المنطقة، كما نُشرت بعض الصور التي تُظهر رفع العلم السوري في المدينة، لكن ناشطين قالوا إن قوات النظام السوري لم تدخل حتى اللحظة إلى مدينة منبج أو محيطها، وإنما اقتصر دخول ضباط ومعهم عدة عناصر لإحدى النقاط المقابلة لسيطرة الجيش الحر شمال غرب المدينة، ومن ثم انسحبوا منها بالتنسيق مع الوحدات الكردية لـ”غايات إعلامية وترويجية فقط”.

وقالت مصادر حزبية كردية لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن الاتفاق يقضي بأن تتموضع قوات النظام السوري على نقاط التماس بين الأكراد والأتراك، وأن تقوم بدور قوات الفصل بين الطرفين، على أن يكون هناك مراقبة روسية لهذا الدور.

وأتت الدعوة الكردية لقوات النظام السوري بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب قواته التي تدعم الأكراد من سورية، ما أشعر الأكراد بتهديد حقيقي خاصة مع وجود تهديدات تركية واستعدادات وحشود عسكرية لشن هجوم على منبج وطرد الوحدات الكردية منها.

ورحّبت موسكو بعودة المناطق التي يُسيطر عليها الأكراد شمال سورية إلى الحكومة السورية، واعتبرتها “خطوة إيجابية”، وأكد المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، أن استعادة الحكومة السورية لسيطرتها على المناطق التي تُسيطر عليها الوحدات الكردية “خطوة في السياق الإيجابي”، وقال “توسع مناطق سيطرة القوات الحكومية، إنه توجه نحو زيادة نطاق السيطرة وهو توجه إيجابي”.

ووجدت الوحدات الكردية، التي تقول المعارضة السورية إن تعاونها مع النظام لم ينقطع منذ تشكيلها، أن الحل لورطتها في مواجهة تركيا، خاصة عد الانسحاب الأمريكي هو الانتقال إلى طرف النظام السوري كوسيلة لسد الطريق أمام تركيا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات النظام انتشرت في محيط منطقة منبج على خطوط التماس بين مناطق تواجد القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة، وقوات (مجلس منبج العسكري) و (جيش الثوار) من جهة أخرى، وهي قوات تابعة للمعارضة السورية ومدعومة تركياً، بعد أن كانت وصلت أمس تعزيزات من مئات العناصر من قوات النظام وحلفائها، وأن المناطق التي كان من المفترض أن تكون فيها القوات الأمريكية انتشرت فيها قوات النظام.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن “فيما يتعلق بالشمال السوري فإن المفاوضات لا تزال مستمرة حول انتشار قوات النظام على طول الشريط الحدودي بين الأراضي السورية والجانب التركي بين نهري دجلة والفرات، وإذا ما سار الأمر في منبج وتطور وامتد إلى الشمال السوري، فإن المنطقة سيجري تجنيبها من عملية عسكرية تركية، لأن الذريعة ستسحب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وخصوصاً أن المنطقة تضم ملايين السوريين من سكان المنطقة والنازحين إليها، وسيكون مصيرهم مجهولاً في حال عملية عسكرية”.

وتقول مصادر كردية إن إدارة شرق الفرات ستبقى تحت سيطرة الإدارة الذاتية الديمقراطية الكردية، فيما قد يجري رفع رايات النظام فوق الدوائر الحكومية، كنوع من الترضية والتسوية.

ويزور وفد تركي يضم وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي آكار، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، موسكو غداً السبت، ومن المتوقع أن يتصدر الوضع في شمال سورية، والوضع في منبج خصوصاً، أجندة مفاوضاته في العاصمة الروسية.

وخلال الايام الأخيرة أرسلت تركيا والفصائل السورية المدعومة منها تعزيزات كبيرة باتجاه منبج، تمهيداً لعملية عسكرية كبيرة أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد الميليشيات الكردية التي تُصنفها تريا كـ”جماعات إرهابية”، والتي ترتبط بحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني.