الاتحاد الأوروبي مستاء من قرار ابعاد سفيره من الكونغو الديمقراطية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصف الاتحاد الأوروبي ب “غير المبرر كلياً” قرار السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية ابعاد سفيره من أراضيها، مشيراً إلى عدم جدوى مثل هذا الإجراء، خاصة في الظروف الحالية التي تجتازها البلاد.

وأدان الاتحاد الأوروبي، على لسان أحد المتحدثين باسمه اليوم، قرار السلطات في جمهورية الكونغو ابعاد السفير الأوروبي من كينشاسا، قبل يومين فقط من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية والعامة المقررة في البلاد، والتي تم تأجيلها أكثر من مرة.

وتقول السلطات في الكونغو بأن قرار ابعاد السفير الأوروبي، وهو الدبلوماسي البلجيكي بارت أوفري، يأتي رداً على قيام الاتحاد الأوروبي بتمديد العقوبات المفروضة على 14 مسؤولاً من نظام الرئيس جوزف كابيلا، على خلفية اتهامهم بانتهاكات لحقوق الانسان، خاصة وأن هذه العقوبات تطال المرشح “المفضل” لكابيلا، ايمانويل رامازاني شاداري,.

وفي سياق متصل عبر وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز، عن قلق بلاده، كما باقي دول الاتحاد، من تصاعد العنف في الكونغو عشية الانتخابات، وقال”ننتظر أن تكون الانتخابات نزيهة”، على حد قوله.

وألمح المسؤول البلجيكي إلى أن الوضع الحالي ينذر بأن إمكانيات تزوير الانتخابات القادمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تزال حقيقية.