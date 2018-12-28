رئيس حكومة إيطاليا: المهاجرون ضحايا حقيقيون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي أن المهاجرين هم “ضحايا حقيقيين” لشبكات تهريب البشر.

ونفى كونتي في معرض إجابته على سؤال خلال مؤتمر نهاية العام الصحفي التقليدي، اتهامات بأن الحكومة تنسب الى المهاجرين كل سوء يحدث في البلاد، قائلا “إن الحكومة لم تتهم المهاجرين أبداً بأنهم يقفون وراء كل شر”.

وأكد رئيس الوزراء أن المهاجرين “هم الضحايا الحقيقيون”، ولذلك “نحن بحاجة إلى تعزيز الممرات الإنسانية”، أما “أصل الشر فهم المتاجرون بالبشر”.

وكانت سفينة قد رست مساء أمس في ميناء تراباني (جنوب) تحمل على متنها 42 مهاجرا تم انقاذهم في قناة صقلية.

وقالت مصادر أمنية إنه “تم اعتراض القارب الذي كانوا على متنه قبالة سواحل بانتيليريا (جُزيرة تابعة لمقاطعة صقلية تقع وسط الممر البحري الفاصل بينها وبين تونس) من قبل قارب دورية تابع لقوات الشرطة المالية”، مبينة أن “صبيا تونسيا تم نقله أثناء عمليات الإنقاذ من قبل خفر السواحل إلى مستشفى بانتيليريا”.

وخلصت المصادر ذاتها الى القول إن “بقية المهاجرين الـ42 وصلوا قبل منتصف الليل الى تراباني”، حيث “تم نقلهم خلال الليل إلى مركز استقبال المهاجرين القريب”.