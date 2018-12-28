الفاتيكان: لا استغناء عن الحضور المسيحي بالشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال پييترو پارولين “إن وجود المسيحيين في الشرق الأوسط أكثر أهمية من أي وقت مضى”، وأردف “كونوا حضور المسيح، فلديكم رسالة مهمة للغاية لا يمكن الاستغناء عنها”.

وقد أقام الكاردينال پارولين قداساً احتفاليا في كاتدرائية الطاهرة للسريان الكاثوليك في مدينة قره قوش (سهل نينوى) بالإشتراك مع بطريرك السريان الكاثوليك أغناطيوس يوسف الثالث يونان، ورئيس أساقفة الموصل للسريان الكاثوليك المطران يوحنا بطرس موشي، خلال زيارته للعراق للمشاركة باحتفالات عيد الميلاد.

وحث الكاردينال پارولين خلال عظته، المسيحيين “على مواصلة عيش إيمانكم ورسالتكم بأمانة وامتنان، مع الثقة والأمل في هذه الأرض التي شهدت بدء تاريخ الخلاص، والذي يستمر حتى اليوم من خلالكم”. وأردف “تشجعوا، لا تخافوا، عودوا الى الوقوف بثبات وابدءوا حياتكم مجدداً”، واختتم بالقول “لأن الشر لا يمتلك الكلمة الأخيرة حول مصيركم ومستقبلكم على هذه أرض آبائكم التاريخية هذه”.