عريقات: حل التشريعي فرصة تاريخية لإزالة أسباب الانقسام الفلسطيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات أن “قرار المحكمة الدستورية لحل المجلس التشريعي يُشكل فرصة تاريخية لإزالة أسباب الانقسام وتحقيق المُصالحة من خلال العودة إلى أرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع وإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة”.

وقال عريقات إن “إجراء الانتخابات العامة في أرض دولة فلسطين المحتلة ( الضفة والقدس وقطاع غزة) ، يجب أن يكون نقطة الارتكاز في الاستراتيجية الفلسطينية لمواجهة التحديات وخاصة ما يسمى صفقة القرن وإسقاطها “.

وتساءل عريقات، في تصريح ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “كيف يمكن الحديث عن استمرار مجلس تشريعي لم يقم بمهامه حسب القانون الأساسي مُنذ ان قامت حركة حماس بانقلابها العسكري في قطاع غزة عام 2007؟ وإلى متى يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه؟. وكيف يمكن تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي في الانتقال من السلطة إلى الدولة، واعتبار المرحلة الانتقالية مُنتهية، بمكونات المرحلة الانتقالية ذاتها؟”.

وكانت المحكمة الدستورية الفلسطينية قررت حل المجلس التشريعي الفلسطيني ودعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى اجراء إنتخابات خلال 6 أشهر.

واعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس التزامه بالقرار ولكنه لم يحدد حتى الان موعد الانتخابات.

وعارضت حركات فلسطينية بارزة بينها حماس والجهاد الاسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطيني وحزب فدا قرار المحكمة الدستورية.

وكانت اخر انتخابات عامة فلسطينية جرت في العام 2006 وبعد اقل من عام حصل انقسام فلسطيني بعد سيطرة حركة حماس على غزة حيث اخفقت جميع المحاولات منذ ذلك الحين لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

على صعيد أخر فقد طالب عريقات “دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات عملية لوقف جرائم سلطة الاحتلال (إسرائيل) ، وخاصة في مجال تكثيف النشاطات الاستيطانية الاستعمارية، مع الاعدامات الميدانية ، كما يحدث لمسيرات العودة في قطاع غزة، ومصادرة الأراضي، وهدم البيوت والحصار والاغلاق وفرض الحقائق على الأرض وخاصة في مدينة القدس المحتلة وما حولها، والاعتقالات وغيرها من جرائم الحرب”.

ودعا “دول الاتحاد الأوروبي إلى مُقاطعة شاملة كاملة للمستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية والأعتراف بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”.