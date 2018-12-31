إسرائيل تلوح بـ”رد قاس” ضد إيران في العراق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تل ابيب– حذر رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلي، تامير هايمان من أن بلاده سترد على إيران في العراق في حال التحرك ضد إسرائيل.

وقال هايمان، في مؤتمر في تل ابيب “العراق يتعرض لتاثير متزايد من قبل إيران وفيلق القدس وقد تجد إيران العراقَ كمنطقة ملائمة للتموضع بشكل مشابه لسورية”.

وأضاف محذرا” ايران وفيلق القدس يعلمان علم اليقين الفرق بالقدرات بيننا وبينهم خاصة في منطقة سورية. هم يعلمون ان ردنا على أي عمل من جانبهم سيكون قاسيا”.

وفيما يتعلق بحزب الله في لبنان، قال “حملة درع الشمال تهدف لتشويش خطة الهجوم الرئيسيّة لدى حزب الله. لقد أحبط كشف وتدمير الانفاق إمكانية اقدام حزب الله على ادخال دولة لبنان في حرب سيكون فيها حجم الدمار للبنان ولحزب الله كبير جدا جدا”.

وأضاف “أنا متاكد ان عملية المحاسبة داخل حزب الله على تداعيات حملة درع الشمال ستتم في الأيام والأشهر المقبلة”. وتابع “حزب الله يعيش أوضاعًا اقتصادية صعبة، وضعه ومكانته داخل لبنان يواجه علامة استفهام”.

واشار هايمان الى انه “فيما يتعلق بمعظم أعدائنا فالدخول في حرب مع إسرائيل يتناقض تمامًا مع مصلحتهم”.

وقال “تفهم حماس ان الدخول في حرب مع إسرائيل سيدمر كل الإنجازات التي برأيها تمكنت من تحقيقها. هذه الحرب ستزعزع الأوضاع في قطاع غزة وستؤدي الى ضربة وخسائر فادحة في قدراتها وقوتها”.