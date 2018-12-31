إعلان إستقالة المتحدث بإسم الفاتيكان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الفاتيكان أن مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، غريغ بيرك ونائبته، بالوما غارسيا أوفيخيرو، قد قدما استقالتهما.

ولم يكشف الفاتيكان عن الأسباب، ولكن غريغ بيرك كتب في تغريدة “لقد قدمت أنا و بالوما استقالتنا إبتداء من 1 كانون الثاني/يناير. في هذه المرحلة الانتقالية التي يشهدها الاعلام والاتصالات في الفاتيكان، نعتقد أنه من الأفضل أن يكون الأب الأقدس حراً تماماً في تشكيل فريق جديد”.

وكان بيرك، الصحفي “العلماني” الامريكي، قد عيّن مديرًا لدار الصحافة مطلع آب/أغسطس 2016 ، خلفا للأب اليسوعي فيديريكو لومباردي، كما تمّ تنصيب الصحفية الاسبانية غارسيا أوفيخيرو نائبة له.

ولقد أجرى البابا فرنسيس خلال الاسبوعين الماضيين تغييرات هامة في قيادة أجهزة الإعلام والاتصالات في الفاتيكان، من بينها تعيين الصحفي (الايطالي) أندريا تورنيلّي مديرا لدائرة الاتصالات الفاتيكانية ومواطنه الكاتب أندريا موندا مديرا للتحرير لصحيفة (أوسيرفاتوري رومانو)