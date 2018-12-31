وزير الخارجية الايطالي: أفريقيا تنمو أكثر من أوروبا وليس ديموغرافيا فقطً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نوه وزير الخارجية الايطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي بأن “القارة الافريقية تنمو نمواً اقتصاديًا أكبر بكثير من أوروبا”، منتقداً “قصر النظر” تجاهها وربطها فقط بتدفقات المهاجرين نحو السواحل الجنوبية للقارة العجوز.

وكان رئيس الدبلوماسية الايطالية، يجيب على سؤال، في مقابلة مع صحيفة محلية، حول إقتصار النظرة الاوروبية على القارة السمراء كمصدر للمهاجرين، بينما تراها دول أخرى، على رأسها الصين، أيضاً فرصة للتنمية والاستثمار.

وأشار موافيرو إلى أن “القالب النمطي القديم تجاه أفريقيا هو قصر نظر. إن أفريقيا تنمو اقتصاديًا أكبر بكثير من أوروبا ، فتوسعها ليس ديمغرافياً فحسب”. وأضاف “بالنسبة لبلد مثل بلدنا يتجه نحو البحر الأبيض المتوسط، فإن توجيه الأنظار إلى أفريقيا هو أمر طبيعي وأيضأص لا مفر منه، نسبة للفرص التي توفرها لشركاتنا. هناك إمكانات هائلة في مجال التبادل التجاري والاستثمار وفي جميع القطاعات: الزراعية والصناعية والخدمات”.