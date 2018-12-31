إحصائية دولية: الأغنياء أقل غنى عام 2018

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أظهرت إحصائيات نشرتها وكالة بلومبرغ، أن الـ500 شخص الأكثر ثراء في العالم فقدوا هذا العام معاً ما يصل إلى 451 مليار دولار، وذلك بسبب اضطرابات أسواق المال العالمية، رغم الأداء الجيد لشركاتهم.

وتشير الاحصائيات أن مؤسس شركة فيسبوك قد فقد هذا العام 20 مليار دولار من أصول أمواله، التي تقدر حالياً بـ53 مليار دولار، أما كبار الأثرياء الصينيين فقد فقدوا معاً مبالغ تصل إلى 76 مليار دولار,

وتؤكد الإحصائية التي تم تداولتها وسائل اعلام أوروبية اليوم الاثنين أن 50 شخصاً من الأثرياء قد اختفوا من قائمة الأكثر ثراء في العالم، مثل رئيس وزراء التشيك أندريه بابيس والملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا,

كما سجلت الإحصائية وفاة 13 مليارديراً حوال العالم عام .2018

ورغم تراجع ثروات الأكثر ثراء في العالم، تلاحظ الإحصائية بأن عدة أشخاص دخلوا القائمة هذا العام.

ويلاحظ عدم وجود أي شخص من حملة الجنسية البلجيكية على لائحة الأشخاص الأكثر ثراء في العالم.