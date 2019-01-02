زلزال صقلية: 422 مسكن متضرر و1096 نازح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – تستمر عمليات تفتيش المنازل المتضررة من جرّاء زلزال بلدة سانتو ستيفانو التابعة لمحافظة كاتانيا، حيث قام الفنيون أمس بتنفيذ 255 عملية تفتيش من بين 4943 طلبًا إجماليًا.

وقالت قوات الدفاع المدني إنه “بهذا، ترتفع عمليات الفحص التي تمت حتى الآن إلى 1520. أما المنازل غير الصالحة للاستعمال فهي 422″، بينما “هناك 410 منازل صالحة للاستخدام جزئياً و688 تعرضت لأضرار طفيفة ويمكن لأصحابها العودة إليها”.

وتابع الدفاع المدني أنه “تم فحص 47 أبنية مدرسية من أصل 88، من بينها 33 قابلة للإستخدام و11 يمكن استخدامها جزئياً و3 غير متضررة إطلاقا”.

كم أكد الدفاع المدني أن “عدد النازحين بلغ 1096، وجد 300 شخص منهم أماكن إقامة ذاتياً ونزل 794 في فنادق تابعة لمقاطعة صقلية”، في حين أن “هناك شخصين يقيمان في إحدى المباني العامة”.