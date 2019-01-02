لقاء ثلاثي يبحث افتتاح سفارة لهندوراس في القدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – عقد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لقاء ثلاثيا مع رئيس هندوراس خوان أورلاندو ومع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في برازيليا.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الأربعاء إن “اللقاء تناول افتتاح سفارة هندوراسية بالقدس وسفارة إسرائيلية في هندوراس”.

وأضاف “تم طرح موضوع افتتاح سفارة هندوراسية بالقدس خلال زيارة زوجة رئيس الوزراء نتنياهو إلى غواتيمالا أثناء مأدبة غداء أقام الرئيس الغواتيمالي وزوجته على شرفها حيث قام الرئيس الغواتيمالي خلالها بالاتصال بالرئيس الهندوراسي وعرض عليه أن يلتقي رئيس الوزراء نتنياهو في البرازيل من أجل العمل على نقل سفارة بلاده إلى القدس”.

وتابع “كما عقد رئيس الوزراء نتنياهو لقاء ثنائيا مع رئيس هندوراس”. وقد صدر في ختام اللقاء بيان ثلاثي جاء فيه “بعد الاجتماع الثلاثي الذي عقد في برازيليا، بين وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز، تم الاتفاق على تعزيز العلاقات السياسية وتنسيق التعاون في التنمية في هندوراس”.

وأضاف “كما اتفقوا على اتباع خطة عمل، تشمل اجتماعات في عواصمهم الثلاثة، لدفع عملية اتخاذ القرار بفتح السفارات في كل من تيغوسيغالبا والقدس”.

يذكر ان الولايات المتحدة الأمريكية وغواتيمالا افتتحتا سفارتين لهما في القدس منتصف العام الماضي.