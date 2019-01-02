البابا: الإلحاد خير من عيش مسيحية مضلِّلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس إن “من العار أن الأشخاص الذين يذهبون إلى الكنيسة كل يوم، يكرهون الآخرين ويتحدثون عنهم بالسوء”، لذا “فمن الأفضل العيش ملحدين بدلا من إعطاء شهادة عكسية لمسيحيتنا”.

وخلال لقاء الأربعاء المفتوح الأول لعام 2019 مع الناس، في قاعة بولس السادس بالفاتيكان، أضاف البابا “إن المسيحي ليس هو من يلتزم بأن يكون أفضل من الآخرين، بل يعرف انه خاطىء مثل أي شخص آخر”، فـ”المسيحي ببساطة، هو من يقف أمام وحي الله الذي لا تحمل لغز اسم يتعذر نطقه، بل يطلب من أبنائه دعوته باسم الآب، التجدد بقدرته وعكس شعاع نور من صلاحه على هذا العالم المتعطش جدا للخير، لدرجة انتظار اخبار جيدة”.

وذكر البابا أن “المسيح أدخل تعليم صلاة (أبانا) ونأى بنفسه عن المنافقين”، مبينا أن “هناك أشخاص قادرين على صياغة صلوات ملحدة، بدون الله”، لافتا الى أن “هؤلاء يفعلون ذلك لكي يحظوا بتقدير الناس”، واختتم بالقول “أما الصلاة المسيحية، فهي لا تمتلك شاهداً موثوقاً به سوى الضمير”.