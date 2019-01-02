عريقات ردا على انسحاب إسرائيل من اليونسكو: إنهوا الاحتلال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – دعا امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الأربعاء، إسرائيل الى الانسحاب من الاراضي الفلسطينية بعد إنسحابها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (يونسكو).

وقال عريقات ردا على إنسحاب إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من (يونسكو)، إن “فلسطين عضوا في الأمم المتحدة، وعضوا في الإنسانية، وجزءا لا يتجزأ من كوكب الأرض، فلماذا لا تفكرون بالأنسحاب من كل ذلك أيضا”.

وأضاف عريقات في تصريح أرسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، “ربما كان الأفضل لإسرائيل ان تنسحب من ارض دولة فلسطين المحتلة، فالشعب الفلسطيني هو مالكها الأصيل، اضافة الى انه ومن خلال دولته قد اصبح عضوا في ١٠٧ مؤسسات ومواثيق وبرتوكولات ومعاهدات دولية”.

وكان انسحاب إسرائيل من (يونسكو) دخل حيز التنفيذ رسميا أمس.

يُذكر أن إسرائيل كانت قد احتجت على تبني المنظمة الأممية قرارات لصالح الفلسطينيين بشأن مدينة القدس.