سياسي إيطالي: رئيس الجمهورية أشار الى طريق تدهور اقتصادي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سياسي إيطالي إن “تهاني رئيس الجمهورية بالعام الجديد يجب أن تسمع، كذلك لأن كلمات رئيس الدولة تشير الى طريق تدل مرة أخرى على سنة تبدأ بإمكانية واضحة لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا”.

وكتب زعيم حزب (طاقة لإيطاليا) ستيفانو باريزي، على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي تعليقاً على خطاب نهاية العام للرئيس سيرجو ماتّاريلا الذي استمع إليه 12 مليون إيطالي، أنه “بغض النظر عن التلخيصات التي تنشرها الصحف، فإن ماتّاريلا تطرق في كلمته في الواقع الى العديد من النقاط الحساسة جدا في حياة جمهوريتنا”.

وأشار باريزي الى أن الرئيس “أطلق عدة رسائل مضادة”، حيث “ذكّر بالدور الكبير لقطاع العمل التطوعي والقطاع الثالث، الذي يغطي القطاعات التي لا تستطيع الدولة الوصول إليها، والجماعات التي تعتنى بالمجتمع، التلاحم الاجتماعي كهدف سياسي، هناك حيث تتغذى القوى السياسية على تضخيم الخلافات”.

وخلص زعيم (طاقة لإيطاليا)، الى القول إن “الحكومة اليوم تحيي خطاب الرئيس بحماس”، لكن “نحن نعلم أن دورها في الأشهر الأخيرة كان غير متسق للغاية، لأنها لم تمتلك الشجاعة للسير ضد التيار”.