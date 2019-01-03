برلماني إيطالي ينتقد إستضافة السعودية لكأس السوبر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أنتقد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الايطالي، باولو غريمولدي، إستضافة المملكة العربية السعودية لمبارة كأس السوبر الايطالي بين فريقى يوفنتوس وميلان منتصف الشهر الجاري، نظراً لأن السلطات هناك “تحظر حضور النساء في مدرجات الملاعب بشكل إنفرادي”.

وقال غريمولدي، الذي ينتمي إلى حزب الرابطة شريك حركة خمس نجوم في الائتلاف الثنائي الحاكم، إن “الكرة الايطالية اختتمت عام 2018 بصورة سيئة عبر أعمال عنف وهتافات عنصرية، وها هي تبدأ العام الجديد بأسوأ من ذلك بجعلنا عرضة للإذلال من قبل المملكة العربية السعودية وبيع قيمنا من أجل حفنة من المال”.

وأضاف، في تدوينة عبر منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي “سيخصص في ملعب جدة أماكن للرجال وأماكن عائلية.. إنها اشياء تعود إلى القرون الوسطى!”. وأضاف متسائلاً “هل تخضع كرة القدم الايطالية للإزدراء مقابل بضع ملايين؟ أين حركة كرة القدم النسائية الإيطالية؟ لماذا لا يعترض إتحاد كرة القدم الايطالي؟”.

واشار البرلماني إلى أن “كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في إيطاليا، وعليها نقل القيم. ولكن أي قيم؟ العنف والعنصرية والتخلي عن مبادئنا من أجل قليل من اموال العرب؟ لماذ لا تعارض أندية يوفنتوس وميلان هذا العار؟”.