إسرائيل مصدومة من تصريحات ترامب حول التواجد الايراني في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أبدت إسرائيل صدمتها من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بان “إيران يمكنها ان تفعل ما يحلو لها في سورية”.

وقال مسؤول إسرائيلي لموقع (واينت) الإخباري الاسرائيلي “من المحزن انه (ترامب) لا يصغي الى معلومات استخباراتية”. وأضاف “نحن بصراحة في صدمة، إن ترامب بكل بساطة ليس ملما بكل ما يجري في سورية وبالتموضع الإيراني هناك”.

وتابغ المسؤول “لكن ما يبعث على الارتياح انه (ترامب)، على الأقل، لا يقف ضد ما تقوم به إسرائيل في سورية وهو يقول ان إسرائيل تعرف جيدا كيف تدافع عن نفسها”.

وشدد المسؤول الاسرائيلي على ان “تصريحات الرئيس ترامب من جانبنا لن تغير الكثير وسنستمر بالعمل باصرار ضد التموضع الإيراني”.

وكانت إسرائيل قالت إن الادارة الأمريكية ابلغتها مسبقا الأسبوع الماضي بقرار سحب القوات الأمريكية من سورية.

وكان ترامب قال امس “ايران هي ليست ايران نفسها، ايران تخرج مقاتلين من سورية، هي يمكنها ان تفعل ما تريد هناك، للحقيقة هي تخرج مقاتلين من هناك، هم يخرجون مقاتلين من اليمن. ايران تريد ان تنجو بنفسها حاليا. ايران كانت قوة بالشرق الأوسط، وارادوا تدمير إسرائيل، لكنها دولة مختلفة حاليا”.

وكان موضوع التواجد الايراني في سورية في صلب المحادثات اليت اجراها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في البرازيل قبل يومين.

ومن المرتقب وصول مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون الى إسرائيل لبحث ذات الموضوع في الأسبوع القادم.

وقد قالت إسرائيل إنها نفذت اكثر من 150 غارة على أهداف إيرانية في سورية خلال العام الماضي 2018.