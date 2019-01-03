رئيس رابطة أندية الدرجة الاولى بإيطاليا: كأس السوبر أول منافسة دولية تشهد حضور مشجعات سعوديات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- صرح رئيس رابطة أندية الدرجة الاولى الايطالية لكرة القدم بأن كأس السوبر لهذا العام، بين فريقي يوفنتوس وميلان التي ستستضيفها مدينة جدة في 16 الشهر الجاري، “سيذكرها التاريخ كأول مسابقة دولية رسمية يمكن للنساء السعوديات مشاهدتها مباشرة” من مدرجات الملعب.

وقال غاييتانو ميتشيكيه، في تعليق على الجدل الداخلي الدائر حول إستضافة السعودية لكأس السوبر الايطالي، إنه “بموافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الكونفدرالي الآسيوي، سنلعب مباراة رسمية في بلد له قوانينه الخاصة التي ترسبت لسنوات، حيث التقاليد المحلية تفرض قيودا لا يمكن تغييرها بين ليلة وضحاها”.

وأردف “إنني متفائل بالفطرة وأتطلع بثقة للمستقبل والخطوات التي اتخذت بالفعل. إن الإرادة لتحقيق هذا الأمر من قبل المنظمين المحليين بدأت واضحة على الفور ، في المملكة العربية السعودية في الأسابيع الأخيرة تم تنظيم سلسلة من الأحداث الرياضية للانفتاح تدريجيا على العالم “.

وكان نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الايطالي، باولو غريمولدي، قد انتقد إستضافة السعودية لمبارة كأس السوبر نظراً لأن السلطات هناك “تحظر حضور النساء في مدرجات الملاعب بشكل إنفرادي”.