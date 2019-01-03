مبعوث الأمم المتحدة: مهاجمة المستوطنين لموكب الحمد الله “مقلق للغاية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف إن الهجوم بالحجارة على موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في عيد الميلاد “مقلق للغاية”.

وقال ملادينوف في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “إن الهجوم بالحجارة على موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في عيد الميلاد هو حادث مقلق للغاية. إنه أمر غير مقبول على الإطلاق ويجب تقديم الجناة إلى العدالة. يمكن للحجارة ان تقتل – لقد وقعت الحادثة في نفس المكان الذي فقدت فيه السيدة عائشة رابي حياتها في أكتوبر الماضي. يجب أن يتوقف هذا العنف على الفور”.

وقد كشفت الحكومة الفلسطينية النقاب عن إصابة إثنين من مرافقي رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله في هجوم للمستوطنين الاسرائيليين فجر يوم اعياد الميلاد في الضفة الغربية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن الإصابات حدثت “إثر اعتداء الإرهابيين المستوطنين على موكبه بالحجارة قرب حاجز زعترة الاحتلالي الأسبوع الماض”.

وأضاف في بيان ان “الاعتداء وقع عند الساعة الثانية من فجر يوم عيد الميلاد المجيد، الخامس والعشرين من الشهر الماضي، خلال عودة رئيس الوزراء من مدينة بيت لحم، حيث شارك أبناء شعبنا احتفالات عيد الميلاد”.

وتابع المحمود إن “الاعتداء الإرهابي وقع في مكان استشهاد المواطنة عائشة الرابي، في تشرين أول الماضي، عندما هاجمت قطعان المستوطنين بالحجارة السيارة التي كانت تقلها”.

واعتبر المحمود أن “هذا الاعتداء الاجرامي جزء من العدوان المستمر على أبناء شعبنا، وأن تلك الاعتداءات لن تزيدنا الا إصرارا على مواجهة الاحتلال ومستوطنيه، وذلك بتعزيز الصمود والبقاء في بلادنا فلسطين حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس العربية على كامل حدود عام 67”.

وكان مصدر امني إسرائيلي كبير حذر “من احتمال وقوع اعمال إرهابية يهودية في السامرة (الضفة الغربية)، ضد سكان فلسطينيين تتعدى حوادث رسم شعارات معادية او ثقب إطارات السيارات” مشيرا الى “الارتفاع الحاصل في عدد المواجهات بين أبناء شبيبة يهود وقوات من الجيش الاسرائيلي خاصة في محيط مستوطنة يتسهار في السامرة (الضفة الغربية)”.

وقال المصدر للإذاعة الاسرائيلية “ان هؤلاء لم يعودوا ينصاعوا الى تعليمات الحاخامات الذين يعارضون الاعمال المسماة (تدفيع الثمن) بل ينصاعون لأبناء شبيبة اخرين”.