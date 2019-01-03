سيناتور إيطالي: صلاحيات سالفيني لا تشمل غلق الموانئ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سيناتور إيطالي إن إغلاق الموانئ “شيء خارج عن صلاحيات وزير الداخلية”، ماتيو سالفيني.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ من حركة خمس نجوم، غريغوريو دي فالكو، في اشارة الى قضية سفينة (سي ووتش) التي أكد وزير الداخلية ماتيو سالفيني أن الموانئ الإيطالية سوف تكون مغلقة أمامها، “حسب علمي، فإن القارب قد اتصل ببريمن وهامبورغ اللتين أبديتا رغبتهما باستقبال هؤلاء الأشخاص كونهم مهاجرين قانونيين وليسوا غير سريين”.

وذكر دي فالكو في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الخميس، أنه “علاوة على ذلك، فإن الدخول إلى ميناء إيطالي ما، في هذه القضية، يمكنه أن يكون مجرد محطة عبور مؤقتة، مما يجعل التراب الإيطالي مجرد أرض مرور”. وأردف “شيء واحد في رأيي يمكن استخدامه أساسا للتمييز بين الناجين والمهاجرين، والذي من شأنه ألا يسمح بتطبيق قواعد دبلن، هو وجود محطة توقف تقنية”، فـ”بهذه الطريقة يمكن تجاوز الالتزام بتقديم طلب اللجوء في أول دولة في الاتحاد يضع المهاجر فيها قدمه”.

أما بشأن إمكانية قرار إغلاق الموانئ، فقد أشار السيناتور الى أن “أحكام قانون الملاحة تنص على أن السلطة المخولة بأن تعلن لأسباب معينة، منطقة بحرية ما ممنوعة عن الملاحة، تقع حصرا على وزير البنية التحتية والنقل، الذي يقرر الإجراء الذي يجب اتخاذه”، موضحا أنه “قرار يتم تبنيه بالاتفاق مع وزير البيئة أيضا، عندما يتعلق الأمر بحماية البيئة، كما حدث بعد مأساة سفينة كونكورديا”.

وخلص دي فالكو الى القول إن “الدولة التي تلتزم بالاتفاقيات الدولية، لا يمكنها أن تمنع مرور السفن عندما لا تكون هجومية أو عدائية”، في حين أن “الاعتراض القائم على حقيقة أن الأشخاص على متن السفينة ليس لهم الحق بدخول البلاد، فهذا خطأ”، لأن “هذا الظرف لا يمكن التحقق منه إلا بعد التعرف على هوية المسافرين، وبالتالي بعد هبوطهم من على متن السفينة”، فإن “الأمر في هذه الغضون يتعلق بأشخاص في عرض البحر، أي ناجين”.