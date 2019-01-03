سيناتور إيطالي: قرار رؤساء البلديات عن المهاجرين قصير النظر وبدون أساس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سيناتور إيطالي إن “العديد من رؤساء البلديات من أتباع يسار الوسط، قرروا عصيان المرسوم الأمني ​​مع عذر احترام الدستور غير المبرر. أجد أنه خيار قصير النظر لا يقع ضمن صلاحيات المسؤولين المحليين”.

واضاف السيناتور الإيطالي الأول من أصل أفريقي (نيجيريا) توني إيووبي، “لقد أعاد المرسوم في النهاية الشرعية لإدارة تدفقات الهجرة، مع الاحترام الكامل للمساحات التي حددتها التوجيهات الأوروبية للمشرع الوطني، ووضع حد لمحاولة تيار اليسار لتجاوز النص الوحيد للهجرة عن طريق إنشاء نظام يركز على المساواة الكبيرة بين طالبي اللجوء، ومعظمهم من المهاجرين السريين واللاجئين، على حساب دافعي الضرائب الإيطاليين”.

وذكر عضو مجلس الشيوخ من حزب الرابطة، أن “النظام الجديد سيضمن التمتع بالخدمات من أجل تحقيق الاندماج للاجئين الحقيقيين”، وهو “لا ينطوي على أحكام ذات أثر رجعي”، والتي “وفقا للمعارضة، تلقي بآلاف المهاجرين على قارعة الطريق”.

وخلص إيووبي الى القول “شكرا للوزير سالفيني الذي أعاد الشرعية وفتح الطريق لهجرة صحيحة مسيطر عليها”، والتي “يمكن لبلادنا أن تستثمرها في مجال حماية حقوق من يستوفي متطلبات القانون، وتصفية المتذاكين الذين مارسوا المضاربة حتى الآن على حساب المواطنين”.