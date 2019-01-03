الرئيسان العراقي والتركي يؤكدان تعزيز العلاقات الثنائية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أنقرة ـ أكد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، ونظيره التركي رجب طيب اردوغان، تعزيز العلاقات الثنائية بين بلديهما.

وقال بيان نشره الموقع الرسمي للرئاسة العراقية الخميس، إن “الرئيسين بحثا السبل الكفيلة لتعزيز العلاقات بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون المشترك”، وذلك خلال زيارة الرئيس العراقي لأنقرة اليوم.

وذكر البيان أن “الجانبين ناقشا خلال اللقاء، الملفات والقضايا العالقة بين البلدين، وضرورة ايجاد الحلول الجذرية لها”، كما “جرى استعراض وجهات النظر بشأن التطورات والاحداث التي تشهدها المنطقة”، فضلا عن “اهمية تخفيف التوتر فيها وترسيخ أسس السلام والاستقرار”.