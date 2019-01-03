قضائي إيطالي يدعو طاقم (سي ووتش) لرفع دعوى ضد إيطاليا ومالطا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – دعا قضائي إيطالي طاقم سفينة (سي ووتش) الى رفع دعوى قضائية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد مالطا وإيطاليا، البلدين الملتزمين بواجب الإنقاذ واللذين يرفضان منذ عدة أيام استقبال 32 مهاجراً يهيمون في عرض البحر المتوسط.

بهذه الدعوة، توجه نائب رئيس رابطة الدراسات القانونية حول الهجرة جانفرانكو سكيافوني، إلى رؤساء المنظمة غير الحكومية الألمانية (المالكة للسفينة المذكورة) في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الخميس.

ورأى سكيافوني أن رفض السماح بإنزال “أناس نجوا من التعذيب والعنف، وهم يتواجدون اليوم على متن سفينة في ظروف اكتظاظ، يحتاج فيها إلى الرعاية الطبية والضروريات الأساسية، يخرق القواعد التي تحمي حقوق الإنسان الأساسية”، ولا سيما “المادة 3 (حظر المعاملة اللاإنسانية والمهينة) للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.

وذكر القضائي ان “هذا الحدث يسجل رقما قياسيا”، 13 يوما من البقاء بمنأى عن ملاذ آمن، “ويُظهر سلوكاً غير قانوني من قبل جميع الدول التي رفضت رسو السفينة في موانئها، ييتيح لـ(سي ووتش) إمكانية اللجوء إلى الإجراءات القضائية، نظراً لتأخر وصول الحل السياسي البحت”.

واشار سكيافوني الى أن “المنظمة غير الحكومية الألمانية يمكنها اللجوء الى العدالة المالطية كونها الآن في المياه الدولية لتلك الدولة”، أو “إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية مباشرة”، ومع “أمر قضائي يمكنها أن تطلب من الدولة (المتهمة) وقف هذا الاجراء وتنفيذ كل الخطوات اللازمة لضمان سلامة المهاجرين الموجودين على متن (السفينة الشبح) التي حُظر عليها الرسو”.