برلمانية أوروبية: عصيان رؤساء البلديات يحيد الأنظار عن الخطة المالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت برلمانية أوروبية إن عصيان رؤساء البلديات الإيطالية على المرسوم الأمني يحيد الأنظار عن الخطة المالية.

وأضافت البرلمانية الأوروبية أليساندرا موسوليني (حزب فورتسا إيتاليا) في تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي، الجمعة “يجب أن يُمنح لرؤساء البلديات المتمردين الفضل في جذب الانتباه نحو المجال الذي حظيت فيه الحكومة بأعلى نسبة للقبول”، أي “محاربة الهجرة”.

وأشارت موسوليني الى أن رؤساء البلديات “حوّلوا الأنظار عن المجال الذي واجهت فيه الأغلبية جلّ المشاكل”، أي “المناورة الاقتصادية”، واختتمت بالقول إن هؤلاء “يستحقون شكراً جزيلا من جانب سالفيني و دي مايو”.

وكان رئيس بلدية باليرمو ليولوكا أورلاندو (من الحزب الديمقراطي المعارض)، قد أعلن تعليق العمل بالمرسوم الأمني الذي دخل حيّز التنفيذ في الثالث من كانون الأول/ديسمبر الماضي، ليتحدى بذلك وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، من خلال توجيه عمّمه على مكاتب البلدية، يأمر فيه بتعليق تطبيق الجزء المتعلق بالمهاجرين من المرسوم الأمني.