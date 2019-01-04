اتصال هاتفي بين يونكر و ماي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية أن رئيسها جان كلود يونكر سيجري محادثة هاتفية مع رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي.

ولم تذكر المتحدثة باسم المفوضية مينا أندريفا، أية تفاصيل عما يمكن أن تتمخض عنه هذه المكالمة، مكتفية بالتأكيد وجود قناعة أوروبية بأن السيدة ماي حريصة على إبلاغ نظرائها الأوروبيين بتطورات العمل من أجل خروج بلادها من الاتحاد ( بريكست).

وأضافت أندريفا قائلة “بالطبع السيد يونكر جاهز لسماع ما تريد المسؤولة البريطانية إبلاغه للأوروبيين”.

ونفت المتحدثة علمها بأن يكون لدى كل من يونكر أو ماي نية عقد لقاء لتدارس تداعيات بريكست خلال الأيام القادمة.

وتسود حالة من عدم اليقين، في حين ينتظر الجميع التصويت المقبل للبرلمان البريطاني على الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر في بروكسل بين ماي ونظرائها الأوروبيين بشأن بريكست.

وكان الاتحاد الأوروبي قد عبر أكثر من مرة عن قناعته بأن الاتفاق المبرم مع بريطانيا هو الأفضل، رافضاً أي كلام عن إمكانية إعادة التفاوض بشأنه.