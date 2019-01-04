مسؤول إيطالي يشيد بعصيان رؤساء البلديات على قانون لاإنساني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أشاد مسؤول إيطالي بعصيان رؤساء البلديات على قانون لا انساني، في إشارة الى تعليق بعض هؤلاء لجزء خاص بالمهاجرين من المرسوم الأمني.

وكتب رئيس مقاطعة توسكانا (وسط) إنريكو روسي على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي، الجمعة “أعزائي دي وسالفيني، ثبّتوا في رؤوسكم أنكم لستم سادة البلاد، فرؤساء البلديات يتمردون ضدكما، ضد قانون لاإنساني يخلق حالة من الفوضى، ويعجل عشرات الآلاف من الناس فريسة سهلة للاستغلال الوحشي والجريمة المنظمة”، مما يؤدي الى “زيادة انعدام الأمن”، لذا “فحسنا يبلي العُمد إذ يتمردون”.

واضاف رئيس إقليم توسكانا “سنلجأ الى المحكمة الدستورية ضد قانون هذه الحكومة القومية ـ الشعبوية”. وأردف “اقترحنا أنا والمجلس البلدي التابع لي، قانونا يحمي حقوق الإنسان، بغض النظر عن الجنسية”، فـ”نحن نريد حماية حق الجميع بالرعاية الطبية، امتلاك منزل، غذاء كافٍ والحق في التعليم”.

وتابع روسّي “إن المحكمة الدستورية عام 2010 كانت قد أصدرت حكماً بالفعل ضد حكومة برلسكوني وأعطت الحق لتوسكانا، بشأن قانون وضعناه، يعترف بحق كل إنسان بالرعاية الطبية على نفس المنوال، لكنه أكثر شمولا ودقة”، مبينا أن “القانون الذي يأتي الآن يقترح على المجلس الإقليمي التشدد بذلك الحكم، المعارض للقانون الأمني الخاص بسالفيني ودي مايو”، الذي “ينتهك الحقوق الأساسية”.