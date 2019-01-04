الشرطة الإيطالية: أكثر من 1.3 مليون عملية تفتيش أمني عام 2018

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت شرطة السكك الحديدية الإيطالية إنها أجرت أكثر من مليون ومائة وخمسون ألف عملية تفتيش عام 2018، حيث نفذت أنشطتها داخل المحطات والقطارات لضمان أمن المسافرين.

وذكرت الشرطة في بيان الجمعة، أن “177493 عنصر أمنيا و41320 دورية عملوا في المحطات وعلى متن القطارات”، حيث “تمت مرافقة 100658 قطارا”، بمتوسط 276 قطارا يوميا، “وتقديم 13226 خدمة ضد السرقة، بإرتداء العناصر ملابس مدنية، في المحطات الوسيطة أم على متن القطارات”، مشيرة الى أن “عمليات التفتيش التي تجاوزت المليون و322 ألفاً، أسفرت عن اعتقال 9471 شخصاً والإفراج عن 8357 منهم لاحقا.

وأشارت الشرطة الى “استمرار جهود مقاومة ظاهرة عمليات البيع غير المرخصة في محطات القطارات الرئيسية”، مع “إجراء 1966 خدمة رقابة استثنائية ميدانيا، وتنفيذ عقوبات لاحقة ضد أي شخص فوجئ أثناء ممارسة أنشطة تجارية دون إذن”، أو “بشكل أعم، تسبب بمضايقة المسافرين”. واختتمت بالقول إن “أفراد كوادرنا قاموا خلال عام 2018 بتتبع 1096 من القاصرين غير المصحوبين بذويهم، وإعادتهم الى مراكز أقامتهم”.