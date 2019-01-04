أكثر من 100 قتيل في مواجهات بين فصائل إسلامية مقاتلة شمال سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أفادت مصادر توثيقية بـ”سقوط أكثر من مائة قتيل من مقاتلي فصائل إسلامية في شمال سورية نتيجة مواجهات بينها، وقالت إن المعارك تتطور بينها وأن الوسطاء المحتملين باتوا يُشاركون في القتال”.

ووفق المصادر فإن “القتال يتطور بين (الجبهة الوطنية للتحرير) المدعومة من تركيا، و(هيئة تحرير الشام – جبهة النصرة سابقاً) في ريف حلب الغربي، في محاولة من الأولى القضاء على نفوذ الهيئة التي تسعى للسيطرة على كامل الطريق الدولي القادم من تركيا نحو وسط وجنوب سورية”.

وذكرت المصادر أن “المواجهات تتجه لتصعيد أكبر بين الفصائل المتقاتلة التي تتقاسم مناطق النفوذ على غالبية المناطق الحيوية في شمال سورية (ريف حلب الغربي)، وهي (هيئة تحرير الشام) المصنفة دولياً كتنظيم إرهابي، مقابل (الجبهة الوطنية للتحرير) التي تضم فصائل (صقور الشام) و(أحرار الشام) و(نور الدين الزنكي) وغيرها”.

واشارت المصادر ذاتها الى أنه “بعد ثلاثة أيام من القتال، تمكّنت الهيئة من السيطرة على العديد من البلدات والقرى في المنطقة، ويُخشى أن تحصل الهيئة على دعم من جهات أخرى تُحاول أن تعقد هدناً مع النظام السوري”.

ونوهت المصادر بـ”دخول (المجلس الإسلامي السوري) طرفاً في الاقتتال إلى جانب (الجبهة الوطنية للتحرير) ضد (هيئة تحرير الشام)، ما يعني أن الأطراف التي كان من الممكن أن تلعب دور الوسيط قد صارت طرفاً في القتال”.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن “أكثر من 100 مقاتل من الجانبين لقوا مصرعهم، بالإضافة لثمانية قتلى بين المدنيين، ويعيش المدنيون في وضع مأساوي بسبب عدم وجود مفر لهم، فضلاً عن الكارثة التي تشهدها مخيمات الشمال بسبب الأحوال الجوية السيئة”.

وذكر المرصد أن “المعارك تتركز على طريقي حلب – دمشق وحلب – اللاذقية الدوليين، ما يؤكد ان (هيئة تحرير الشام) تسعى للسيطرة على هذين الطريقين، واتخذت مقتل عناصر منها حجّة لبدء عملياتها العسكرية”. بينما قالت مصادر محلية إن “هجوم الهيئة لم يكن لحظياً وإنما شهد تحضيرات كبيرة منذ أسابيع”.

ووفقا لمصادر إعلامية، فقد “كانت (هيئة تحرير الشام) قد اتهمت فصيل (نور الدين الزنكي) بتصفية أربعة عناصر منها، واتفق الطرفان على تسليم المتورطين لطرف ثالث ضمن مهلة زمنية محددة، لكن (هيئة تحرير الشام) لم نقضت الاتفاق وشنت هجمات للسيطرة على المنطقة قبل انتهاء المدة المحددة”.

واضافت المصادر أن “الهيئة تعمل منذ شهرين على استقدام تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، لبسط سيطرتها على الطرق والاستفراد بها، وقطع التواصل بين مقاتلي الجيش السوري الحر (درع الفرات) ومقاتلي المعارضة في مدينة عفرين، وعزلهم عن الحدود التركية للضغط على تركيا ومعها من شن هجمات شرق الفرات ضد قوات سورية الديمقراطية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي”.

وكان القيادي في (هيئة تحرير الشام) أبو اليقظان المصري قد أفتى قبل أيام بتحريم مشاركة فصائل الجيش الحر في عمليات شرق الفرات ضد قوات سورية الديمقراطية، ما تسبب بانتقادات شديدة للهيئة وقادتها.

هذا وتسعى موسكو لربط ملف شرق الفرات مع ملف إدلب، كوسيلة للضغط على تركيا أيضاً لإلغاء نيّتها شن هجمات على القوات الكردية التي تسعى لحماية وجودها عبر مصالحات مع النظام السوري.

وخلال الأسبوعين الأخيرين أرسلت تركيا والفصائل السورية المدعومة منها تعزيزات كبيرة باتجاه منبج، تمهيداً لعملية عسكرية كبيرة أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد القوات الكردية التي تُصنفها تركيا كجماعات إرهابية، والتي ترتبط بحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني.