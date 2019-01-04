نتنياهو يبحث التطورات في سورية مع بوتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي إن بنيامين نتنياهو إنه تحادث اليوم هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واضاف مكتب نتنياهو في بيان ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن رئيس الوزراء “بحث مع الرئيس الروسي الأوضاع في سورية وآخر التطورات، واتفق معه على مواصلة التنسيق الأمني بين الجيشين”.

وقال نتنياهو إن “إسرائيل مصممة على مواصلة جهودها الرامية إلى إحباط التموضع العسكري الإيراني في سورية”.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي أن نتنياهو “هنأ الرئيس بوتين والشعب الروسي بمناسبة حلول العام الجديد وتقدم بتعازيه في أعقاب المأساة التي وقعت في ماغنيتوغورسك”.

يذكر انه لم يجر حتى الان لقاء بين نتنياهو وبوتين منذ عدة اشهر على الرغم من إجراء عدة اتصالات هاتفية بينهما.