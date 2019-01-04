الخارجية الإيطالية: الوزير موافيرو يلتقي نظيره الأمريكي بواشنطن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إنزو موافيرو ميلانيزي، انطلق في مهمة إلى واشنطن تستمر حتى اليوم، 4 كانون الثاني/يناير.

وذكر موقع الخارجية في بيان، إن “جدول أعمال اجتماعات الوزير، يتضمن عدة لقاءات، بما فيها لقاء نظيره مايك بومبيو”، وكذلك “اللقاء في البيت الأبيض، مع مستشار الأمن القومي جون بولتون، وفي الكونغرس مع بعض كبار أعضائه”.

وقال البيان إن “الوزير موافيرو سيقوم خلال المحادثات باستعراض القضايا العديدة ذات الصلة بالعلاقات الثنائية المتشعبة بين البلدين”، وأنه “في المناقشات، تبرز جميع القضايا الدولية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك للولايات المتحدة وإيطاليا، كالأمن العالمي، الوضع في منطقة المتوسط، الالتزام بإستقرار ليبيا، عملية السلام في الشرق الأوسط، النمو الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا والعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية عبر الأطلسي”.

واشار البيان الى أنه “في إطار العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين الولايات المتحدة وإيطاليا، ستكون الاجتماعات المقررة فرصة مهمة أيضا لتبادل وتحديث مفيدين لوجهات النظر حول الفرص والتحديات التي تواجه التعاون الدولي والهيئات التي تميز هيكله التقليدي”.

وفي هذا الإطار “سيتم بحث عمل الأمم المتحدة، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، العلاقات ضمن حلف ناتو، العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الدافع الأمريكي والإيطالي المشترك للحفاظ على الفعالية الكاملة للنظام المجرّب لقواعد القانون الدولي”، مع “إيلاء اهتمام خاص بالتوصل الى نهايات إيجابية للصراعات القائمة حاليا، وتنفيذ إجراءات ضمان عدم انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية”.

ونوه البيان بـ”عزم إيطاليا تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة، على أساس تقليد طويل من الصداقة القوية والمخلصة”، الذي “أكده دائما تعاون ثقافي حيوي، وأعمال تجارية وسياسية للجالية الإيطالية الكبيرة التي أحيت حياة المجتمع الأميركي لما يقرب قرنين من الزمان”.