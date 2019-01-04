دي مايو: أغلب رؤساء البلديات يؤيدون المرسوم الأمني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالي لويجي دي مايو إن الأغلبية الساحقة لرؤساء البلديات تؤيد المرسوم الأمني.

وأضاف دي مايو في تصريحات صحافية من مدينة ألّيغي (شمال) الجمعة، إن رئيس الوزراء “كونتي التقى ممثلي الجمعية الوطنية للبلديات الإيطالية (Anci) التي تضم رؤساء البلديات الذين يؤيدون المرسوم الأمني، بمن فيهم رؤساء البلديات المنتمين الى حزبي (خمس نجوم)”، وكذلك “بعض رؤساء البلديات التي تحصونها هذه الأيام، والتي لا تريد تطبيق المرسوم”، مبينا أن “(Anci) يمثل الغالبية العظمى لرؤساء البلديات الذين يؤيدون المرسوم”.

وتابع نائب رئيس الوزراء “وإن كان هناك عضواً ما من الأغلبية غير مرتاح من ناحية المرسوم الأمني، فعليه أن يتذكر أنه جزء من تلك الأغلبية التي صوتت للمرسوم، ومن الحكومة التي تطبقه”.

وذكر الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم، أن “ما يجري حول هذه القضية في هذه اللحظة، هو فرصة لحملة انتخابية، وأود تسليط الضوء على حقيقية مركزية”، فـ”رؤساء البلديات الذين ينادون بفتح الموانيء، ليس لديهم أية سلطة قانونية لفتحها أو إغلاقها”، مبينا أن “هذا يدل على أن كل هذه التصريحات هي جزء من فرصة كبيرة للقيام ببعض الدعاية الانتخابية وكسب بعض الأصوات”.

وخلص دي مايو الى القول إن “سياستنا الخاصة بدخل المواطنة تخص الايطاليين، ولذلك سنرفع سقف الإقامة للمقيمين على المدى الطويل بطريقة تحترم قواعد الاتحاد الأوروبي”، لكن “في الوقت نفس، سنجعل هذا الإجراء موجها لصالح المواطنين الإيطاليين”، فـ”هذه السنوات الخمس التي ترونها مكتوبة في مسودة القرار يجب أن تعدّل، حيث سيكون السقف أعلى”.