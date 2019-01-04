وزيرة إيطالية: من لا يحترم القانون يسعى لخلق الغرب البعيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت وزيرة إيطالية أن من لا يحترم القوانين يسعى لخلق الغرب البعيد الـ(FAR WEST) تعليقا على آخر تصريحات رئيس بلدية باليرمو ليولوكا أورلاندو، ودفاعاً عن تطبيق مرسوم سالفيني الأمني.

وكان رئيس بلدية باليرمو ليولوكا أورلاندو (من الحزب الديمقراطي المعارض)، قد أعلن تعليق العمل بالمرسوم الأمني الذي دخل حيّز التنفيذ في الثالث من كانون الأول/ديسمبر الماضي، ليتحدى بذلك وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، من خلال توجيه عمّمه على مكاتب البلدية، يأمر فيه بتعليق تطبيق الجزء المتعلق بالمهاجرين من المرسوم الأمني.

وأضافت وزيرة الشؤون العامة جوليا بونجورنو، في مقابلة مع صحيفة (ليبيرو) الجمعة، أن “التصريحات العنيفة للغاية، التي اقترن إعلان بعدم الالتزام بالقانون، تمثل عملا فادحا غير مسبوق”، فـ”أولئك الذين يمثلون المؤسسات لا يمكنهم أن يتجاهلوا عواقب ما يفعلون ويقولون”.

وحذرت الوزيرة بونجورنو من أنه “إذا قرر كل منا تطبيق القانون فقط عندما يعتبره صحيحًا وملائما، فستعم الفوضى التامة”. وأردف “يقال إن الغرب البعيد هو ما نريد أن نفعله نحن في حزب الرابطة بتطبيقنا لحق الدفاع الشرعي عن النفس”، لكن “الغرب البعيد الحقيقي هو ما يدعون إليه”.

وخلصت الوزيرة المنتمية الى حزب الرابطة الى القول إن ما يريدونه يعني: “لن أدفع فاتورة المطعم لأنني أعتقد أنها مكلفة للغاية، أصفع من أظن أنه ظلمني في الشارع، ولا أطبق القانون الذي لا يعجبني”.