وزير داخلية إيطاليا: لا مهاجرين منذ بداية السنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إنه لا مهاجرين وصلوا الى البلاد منذ بداية العام الجاري.

وفي معرض إبلاغه بالمعطيات المحدّثة صباح الثلاثاء، ذكَّر وزير الداخلية بأنه “تم منذ بداية العام الجاري، تصفير تدفقات الهجرة”، وهي “100٪ أقل من العام الماضي”، حيث “كان هناك 453 عملية هبوط في الفترة نفسها من السنة الماضية”.

وأضاف سالفيني “أنا أعمل منذ بداية عام 2019 من أجل زيادة خفض تدفقات الهجرة، ولتسهيل وصول أولئك الذين يفرون حقا من الحرب من خلال الممرات الإنسانية التي تم تأكيدها”، كما “أعمل على مضاعفة عمليات الطرد”.

وخلص زعيم حزب الرابطة الى القول “أما من ناحية المهربين والمتاجرين بالبشر، فليس هناك أي تواطؤ معهم”.